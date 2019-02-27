Doğalgaz fonu yasasında uzlaşıya varıldı

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) çıkarılması muhtemel doğal gaz kaynaklarından elde edilecek gelirlerin bir fonda toplanmasına ilişkin yasa tasarısı üzerinde Rum siyasi partilerinin uzlaşıya vardıkları, yasanın Cuma günü Rum Meclisi’nde onaylanmasının beklendiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, hükümet partisi DİSİ’nin, doğal gaz fonunda oluşması muhtemel gelirlerin geçmiş kamu borçları için harcanmaması yönünde yasada değişiklik önerisi sunması sonrasında tasarı üzerinde uzlaşıya varıldığını yazdılar.

Gazete, doğal gaz gelirlerin geçmiş kamu borçlarından ayrı tutulacak olmasının, Kıbrıslı Türkler için ayrı hesaplar açılmasını isteyen AKEL’i de memnun ettiğini ve tasarının Cuma günkü oturumda yasalaşmasının beklendiğini vurguladı.