"Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü engellemek için ısrar ettiklei 'Yeşil Hat Tüzüğü' karşısında elleri kolları bağlı"

KKTC'nin Avrupa Birliği'yle Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nü engellemek amacıyla kabul edilmesi için savaş verdiği Yeşil Hat Tüzüğü'nden kaynaklanan alışverişlerden rahatsız olsa da Rum Yönetimi'nin bu konuda elinin ve kolunun bağlı olduğu bildirildi.

Rum Yönetimi'nin, özellikle Rum akaryakıt istasyonu sahiplerinin protesto eylemin ardından, geçiş noktalarındaki denetimleri sıkılaştırdığı iddia edildi.

Alithia'nın haberine göre, akaryakıta litre başına 8,32 sent tüketim vergisi uygulaması üzerine KKTC’ye gelmek isteyen araçların kuyruk oluşturması üzerine Hukuk Dairesi, KKTC’den akaryakıt alımının Yeşil Hat Tüzüğü uyarınca “yasak olduğu” yönünde görüş verdi.

Akaryakıt almak niyetiyle KKTC’ye geçmek niyetinde oldukları için Gümrük denetimini fark edince geri dönen salon araçlar arasında kamyonlar da olduğuna dikkat çeken gazete, Rum Gümrük memurlarının geçen hafta denetledikleri bir salon araçta “saklanmış” 160 litre akaryakıt bularak el koyduğunu yazdı.

Habere göre, Rum Gümrük Dairesi Basın Sözcüsü Yorgos Konstantinu, gazeteye yaptığı açıklamada, geçiş noktalarındaki kontrollerin sürekli değil belli zaman aralıklarında sadece kamyonlara ve ticari araçlara yapıldığını;, salon araçların ise KKTC’ye geldikten çok kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a dönmesi veya ihbar olması halinde denetlendiğini söyledi.

Konstantinu kontrolleri sürekli değil belirli zaman aralığında yapma sebeplerinden birinin, geçiş noktalarının Güney Kıbrıs’ın resmî sınırı olduğu görüntüsü verilmesin diye alınmış siyasi karar olduğunu belirtti.

Yorgos Konstantinu, Yeşil Hat Tüzüğü’nün hiçbir yerinde özel kullanım maksatlı akaryakıt tedarikine müsaade edilir denilmediğini ancak Rum yönetiminin, KKTC’ye gelen araçların dönebilmeleri için gerekli olması halinde akaryakıt alma “kolaylığı” sağladığını söyledi.

Konstantinu alınacak akaryakıta sınır getirilmediği için, KKTC’ye akaryakıt satın almak maksatlı geçiş yapıldığını ispatlayıp, litre başına 4 Euro ceza kesebilmelerine olanak tanıyacak kurumsal bir yönerge olmadığını vurguladı.

-Akaryakıt konusunda farklı açıklamalar

Rum Hukuk Dairesi’nin Yeşil Hat Tüzüğü tahtında, KKTC’yi ziyaret edecek her kişinin beraberinde, değeri 260 Euro’yu geçmeyecek ürünü Rum tarafına götürebileceğine işaret eden Konstantinu, tütün ve alkol ürünlerinde de bir sınır olduğunu ancak akaryakıtın, Kıbrıslı Türklerin ürettiği veya büyük oranda işlediği bir ürün olmadığı, Türkiye’den ithal edildiğinden “yasak olduğu” yönünde görüş verdiğini kaydetti.

Gazete, birkaç gün önce Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’un KKTC’den özel kullanım için akaryakıt alınmasının yasak olmadığını söyleyerek bu görüşe ters düştüklerine dikkat çekti.

Haberde, “Elbette rahatız edici gerçek, bizim tarafın, işgal bölgelerinin Avrupa Birliği ile doğrudan ticaret yapmasını engellemek maksadıyla, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kabulü için 19 yıl önce savaş vermesidir.. Bundan dolayıdır ki bütün hükümetlerin eli kolu bağlıdır" denildi.