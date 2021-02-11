Dostluk Forumu için Atina'ya gidiyor

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “Dostluk Forumu” başlığıyla bugün Atina’da dışişleri bakanları düzeyinde yapılacak olan çok taraflı görüşmeye katılacağı haber verildi.

Atina’daki “Dostluk Forumunun” Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Arap ülkelerinin katılımıyla gerçekleştirileceğini ve Hristodulidis’in “Dostluk Forumu” dışişleri bakanları görüşmesine katılmak için bugün Atina’ya gideceğini yazan Fileleftheros gazetesi, foruma Akdeniz, Orta Doğu ve Körfez’in geniş bölgesindeki ülkelerden dışişleri bakanlarının katılacağını belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, foruma katılan bakanların, görüşme esnasında olumlu bir yaklaşım temelinde, ortak ilgi alanlarına giren çok çeşitli konular üzerinde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi perspektifini ele alacakları aynı zamanda pandemi ve sonuçlarıyla mücadele edilmesi için harcanan çabalar çerçevesinde etkili işbirliğine dair yolları masaya yatıracakları ifade edildi.

HRİSTODULİDİS İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi’nin geçtiğimiz Salı akşamı telefonda görüştüklerini de yazdı.

Gazete İsrailli bakanın görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Hristodulidis’le, önümüzdeki Pazar günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le İsrail’e yapacakları ziyaret konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirttiğini aktardı.