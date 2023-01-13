Drusiotis, kitabının toplatılmak istendiğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir dönem danışmanlığını da yapan araştırmacı yazar Makarios Drusiotis, “Mafya Devleti” isimli kitabının Rum polisince toplatılmak istendiği iddiasında bulundu.

Haravgi ve diğer gazetelerde yer alan habere göre, Makarios Drusiotis, “Mafya Devleti” isimli kitabında Rum polisine yönelik yer alan iddiaların, kitabın basımından 2 buçuk yıl geçmiş olmasına karşın Rum polisi tarafından araştırılmadığını, kitapta haklarında iddialar yer alan 4 polisin ise avukatları aracılığıyla kitabın toplatılması talebinde bulunduklarını belirtti.

Drusiotis, söz konusu polislerin, polis teşkilatından habersiz böyle bir girişimde bulunmayacaklarına inandığına işaret etti. Polislerin ayrıca, kitaptaki bazı bölümlerin çıkarılmasını, kamuoyu önünde özür dilenmesini ve tazminat talep ediyor.

Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, dava açan polislerin, her vatandaş gibi kendi haklarını koruma hakkına sahip olduklarını belirtti.