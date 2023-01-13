Drusiotis, kitabının toplatılmak istendiğini açıkladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir dönem danışmanlığını da yapan araştırmacı yazar Makarios Drusiotis, “Mafya Devleti” isimli kitabının Rum polisince toplatılmak istendiği iddiasında bulundu.
Drusiotis, söz konusu polislerin, polis teşkilatından habersiz böyle bir girişimde bulunmayacaklarına inandığına işaret etti. Polislerin ayrıca, kitaptaki bazı bölümlerin çıkarılmasını, kamuoyu önünde özür dilenmesini ve tazminat talep ediyor.
Rum Polisi Basın Subayı Hristos Andreu ise konuya ilişkin açıklamasında, dava açan polislerin, her vatandaş gibi kendi haklarını koruma hakkına sahip olduklarını belirtti.