Dünya genelinde son durum

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 325 bini aştı. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 1 milyon 329 bin 307'Ye ulaştı.



En çok vaka görülen ülke 356 bin 414 ile ABD olurken, onu 135 bin 32 vakayla İspanya, 132 bin 547 vakayla İtalya ve 101 bin 89 vakayla Almanya izledi.



Salgının ortaya çıktığı Çin'de ise 81 bin 708 vaka kayda geçti.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 73 bin 831 kişi hayatını kaybetti.

İYİLEŞENLERİN SAYISI 77 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde yeni tip coronavirüs (Covid-19) teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı 75 bini geçti. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 277 bin 390kişi Covid-19'u yenmeyi başardı.



İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Ülkede 77 bin 78 kişi sağlığına kavuştu. Çin'den sonra en fazla vakanın iyileştiği ülkeler sırasıyla İspanya (40 bin 437), Almanya (28 bin 700), İran (24 bin 236), İtalya (22 bin 837), ABD (19 bin 245) ve Fransa (16 bin 183) oldu.



ABD

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 490'a yükseldi. Covid-19 salgınının merkez üssü konumunda olan ABD'de, bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.





Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı, 10 bin 490 oldu. Ülkede tespit edilen Covid-19 vakalarının sayısı ise 356 bini buldu.





ABD'de en çok vaka ve ölüm, New York'ta bulunuyor. New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada, eyalette virüs nedeniyle yaklaşık 5 bin kişinin öldüğünü, vaka sayısının ise 130 bini geçtiğini duyurmuştu.



ABD, dünyada, Covid-19 salgınının etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunuyor. ABD'yi, 135 bin 32 vaka ile İspanya, 132 bin 547 vaka ile İtalya takip ediyor.

FRANSA

Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 8 bin 911'e yükseldi. Sağlık Bakanı Olivier Veran, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 912 artışla 74 bin 390'a çıktığını, bakımevlerinde 23 bin 620 kişinin daha Covid-19'a yakalanmasıyla ülkede toplam vaka sayısının 98 bin 10 olduğunu dile getirdi.

İTALYA

İtalya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 636 kişi artarak 16 bin 523’e yükseldi.



Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, mevcut koronavirüs vaka sayısının 93 bin 187’ye ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde covid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 132 bin 547’ye yükseldiğini aktardı.











Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 21 bin 815 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 1022'lik artışla 22 bin 837’ye çıktığını kaydetti. Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 636 kişi daha artarak 16 bin 523'e yükseldiğini açıkladı.











Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında düşüşün sürdüğünü ve düne göre 79 kişi azalarak 3 bin 898’e gerilediğini bildirdi. Borrelli, bugün 1941 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Bu sayı dün 2 bin 972, cumartesi 2 bin 886, cuma 2 bin 339 ve perşembe 2 bin 477 olarak açıklanmıştı. Ülke genelinde bugüne kadar 721 bin 732 kişiye test yapıldığı bildirildi.





















ÖLEN DOKTOR SAYISI ARTIYOR

İtalyan basınında çıkan haberlerde, Covid-19’la mücadelede ön cephede yer alan sağlık çalışanlarından 88 doktorun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İNGİLTERE

İngiltere'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 439 artarak 5 bin 373 oldu.

İSPANYA

İspanya'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 637 artarak 13 bin 169'a çıktı.

ALMANYA

Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 1584'e, vaka sayısı 100 bin 132'ye yükseldi.



Eyalet sağlık bakanlıkları ile yerel sağlık dairelerinden alınan ve Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, ülkede Kovid-19'a yakalananların sayısı son 12 saatte 1367 artarak 100 bin 132'ye, ölenlerin sayısı ise 60 artarak 1584'e çıktı.

Ülkede corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı ise 34'e yükseldi.

Alman Haber Ajansı (DPA), hükümetin yurt dışından ülkeye dönen AB ve Alman vatandaşları için iki haftalık karantina uygulaması başlatacağını yazdı.

JAPONYA

Japonya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 104, vaka sayısı ise 4 bin 570 olduğu bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Sağlık Bakanlığından ülkedeki Covid-19 salgınına dair son bilgiler paylaşıldı.



Salgında son 24 saatte 9 kişi daha hayatını kaybederken, ölü sayısı toplamda 104'e çıktı.

İRAN'DA ÖLÜMLER DEVAM EDİYOR

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 136 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.



Böylece toplam ölü sayısının 3 bin 739'a çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 274 artarak 60 bin 500'e ulaştığı bilgisini verdi.

YAŞ ORTALAMASI 57'YE DÜŞTÜ

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 57 ila 59 aralığında olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, geçen ay yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının ise 54 olduğu duyurulmuştu.

HOLLANDA'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNE YAKLAŞIYOR

Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamayla Covid-19 ile ilgili bilgiler güncellendi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte 260 kişinin daha tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan kişi sayısının 7 bin 135'e ulaştığı belirtildi.

Covid-19 görülen kişi sayısının 952 artarak 18 bin 803'e çıktığı ifade edilen açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da 101 artışla 1867 olduğu kaydedildi.

Vakaların 197’sinin çocuk olduğu ve bunların 55’inin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ÇİN'DE AĞIR VAKALAR 300'ÜN ALTINDA

Yeni tip coronavirüs salgınının ilk kez ortaya çıktığı Çin'de, klinik durumu ağır vakaların sayısının hafta sonundan itibaren 300'ün altına indiği bildirildi.



Ulusal Sağlık Komisyonu, ağır vaka sayısının cumartesi 295'e, pazar günü ise 265'e düştüğünü duyurdu.