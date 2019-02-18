Edek, İngiletere ve ABD'nin tavrını eleştirdi

EDEK partisinin, dün Rum basınında yer alan ve “İngiltere ve ABD başta olmak üzere birçok ülkenin, ebeveynlerinden biri Türkiyeli olan Kıbrıslı Türk çocukların vatandaşlık başvurularının mantıklı bir zaman çerçevesi içerisinde ileriye götürülmesi yönünde “Kıbrıs Cumhuriyeti”ne baskı yaptığı” yönündeki haber üzerine, İngiltere ile Amerika’nın tutumunu eleştiren bir açıklamada bulunduğu haber verildi.

Fileleftheros gazetesine göre EDEK açıklamasında, İngiltere’nin ABD’nin de yardımıyla Rum kesimi aleyhindeki baltalayıcı politikasının bu kez da BM İnsan Hakları Konseyi çerçevesinde tezahür ettiğini iddia ederek, İngiltere ile ABD’nin TC kökenlilerin insan haklarıyla ilgilendiğini ve çabaladığını, fakat aynı ilgi ve hassasiyetin, kayıp kişilerin ailelerinin ve 45 yıldır mülklerinden ayrı olan göçmenlerin insanlık haklarının iyileştirilmesi konusunda görmediklerini savundu.