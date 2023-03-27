EDEK: “Siddiq’ın sözleri Kıbrıs sorunundaki tezlerimizi haklı çıkardı”

EDEK, İngiliz Yüksek Komiseri Irfan Siddiq’ın, Kıbrıs sorununda yeni fikirlere yer bulunduğu yolundaki açıklamasının, partinin Kıbrıs sorunundaki tezlerini haklı çıkardığı görüşünde.

Fileleftheros, EDEK’in, Siddiq’ın bu gazetenin dünkü sayısında yayımlanan söyleşisinde dile getirdiklerine yorumunu şu şekilde aktardı:

“Irfan Siddiq’ın, tam siyasi eşitliğin, federasyonun, iki bölgeliliğin ve iki toplumluluğun farklı şekilde yorumlanabileceğini belirterek Kıbrıs sorununda yeni fikirlere yer olduğu ifadeleri, EDEK’in ezelden beridir dile getirdiği yoğun kaygılarını ve çözümün kesin olması, çoklu yorumlara açık olmaması gerektiği tezini doğrulamıştır.”

EDEK, İngiliz diplomatın görüşünün hayata geçirilmesi halinde “Türkiye’nin çözümü, gerek çözümsüzlük ve ölü doğum haline getirmek, gerekse kendi ölçüsüne göre kesip yapıştırmak için çözüm parametrelerini istediği gibi yorumlamasına olanak tanıyacağını” öne sürdü, Rum tarafının teziyle çatıştığı gerekçesiyle İngiliz tezini reddetti.

EDEK, Kıbrıs sorununun çözümünün şu parametreleri kesin şekilde belirlemesi ve güvenceye alması gerektiği görüşünü de ortaya koydu:

“Kıbrıs’ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve devletin egemenliği. BM Güvenlik Konseyi’nin ve Genel Kurulu’nun Kıbrıs’la ilgili kararlarının uygulanması. Avrupa müktesebatının, Avrupa ilke ve değerlerinin, 4 temel özgürlüğün istisnasız uygulanması. Garantilerin ve müdahale haklarının lağvedilmesi. Türk askerinin tamamen çekilmesi. Yerleşiklerin ülkelerine geri dönmesi, Kıbrıslı Türk ve Rum bütün göçmenlerin güvenlik şartları altında mallarına geri dönmesi. Kıbrıs’ın bütün yasal sakinlerinin insan hakları ve siyasi hakları.”