Efes 2022 Tatbikatı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları Rum basınında

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Efes 2022 Tatbikatı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tatbikat kapsamında yaptığı açıklamalar Rum basınında geniş yer aldı.

Fileleftheros haberi “Sıcak Temas Hazırlığı Yapıyor… Erdoğan, Tehditler Savuruyor, Türk Ordusu İşgal Harekâtları Eğitimi Yapıyor” başlığıyla manşete çekti. Gazete, Ankara’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs aleyhine “tehlikeli niyetleri olduğunu” iddia ederek, Türk ordusunun denizden harekât eğitimleri yaptığını, bunun “işgale hazırlık göstergesi olduğunu ve Erdoğan’ın Yunanistan ve Adalar ile ilgili açıklamalarının da bunu desteklediğini” iddia etti.

Alithia “Erdoğan’dan, Akıllarını Başlarına Almazlarsa Helenlere Tehditler: Şaka Yapmıyoruz, Başınıza Yeni Küçük Asya Felaketi Gelecek” başlığını attı.

Haravgi “T. Erdoğan Netleştirdi: Türkiye, Doğu Akdeniz’de Sondajlara Devam Edecek… İki Devlet Çözümünü Kıbrıs Rum Tarafının Kararsızlığı ve Israrı Gündeme Getirdi” başlığını kullandı.

Politis ise Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in karşı açıklamasını “Yunanistan, Erdoğan’ın Tarih Bilmez Açıklamalarına Belgelerle Cevap Veriyor” başlığıyla aktardı.