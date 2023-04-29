ELAM'dan ırkçı nitelikli yasa tasarısı

ELAM’ın, mülteci çocuklarla ilgili ırkçı nitelikli yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi, ELAM’ın, çocuk olduğunu beyan eden ancak yaşlarına ilişkin şüphe bulunan mültecilerin, Sosyal Hizmetler Dairesi veya Siyasi Sığınma Dairesi tarafından yaşlarının belirlenmesi için mecburi sağlık kontrolü yapılmasını öngören yasa önerisini meclise sunduğunu yazdı.

Mevcut yasanın düzenlenmesini öngören tasarının görüşülmesine dün başlandığını yazan gazete, milletvekillerinin görüşlerine de yer verdi.

Habere göre AKEL Milletvekili Marina Nikolau, yasal çerçeve varken bu yasa tasarısının amacının anlaşılır olmadığını söyledi.

Çocuk Haklarının Korunması Komiseri Despo Mihailidu da yaptığı açıklamada yasa tasarısına karşı olduğunu, muayene reddinin insani bir hak olduğuna dikkati çekti.