ELAM milletvekilleri saygı duruşuna katılmayarak Rum Meclisi’ni terk etti

Yunanistan açıklarında mültecileri taşıyan bir geminin batması sonucunda yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesi sebebiyle Rum Meclisi’nin dünkü oturumunda gerçekleştirilen bir dakikalık saygı duruşuna ELAM milletvekilleri damgasını vurgu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Yunanistan açıklarında batan mülteci gemisinde hayatlarını kaybedenler için dün Rum Meclisi’nde bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildiğini ancak o sırada salonda bulunan ELAM milletvekillerinin salondan çıkarak saygı duruşuna katılmadıklarını yazdılar.

Gazete, ELAM Milletvekilleri Hristos Hristu ve Sotiris Yoannu’nun bu eyleminin özellikle AKEL’in tepkisiyle karşılaştığını, AKEL’den yapılan açıklamada, söz konusu milletvekillerinin bu hareketinin “aşırı sağcılık ve insanlık dışı olmanın eş anlamı olduğunu gösterdiğinin” ifade edildiğini aktardı.