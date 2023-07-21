ELAM ve diğer eylemcilerden "anti işgal" etkinliği

Kısa adı ELAM olan aşırı sağcı “Ulusal Halk Cephesi” dün Ledra Palace sınır kapısında “anti işgal” etkinliği düzenledi.

ELAM’ın düzenlediği etkinliğin bugünkü basılı gazetelerde yer almaması dikkat çekerken, internetteki bazı haber kaynakları konuyu kısa da olsa aktardı. Dün akşam üzeri düzenlenen etkinlik çerçevesinde “tek çözümün, bağımsızlık olduğu" belirtildi.

ELAM’ın “1974 suçunu unutmadığı, karşı olduğu ve direndiği" yönünde görüşlerini ortaya koyduğu etkinlik çerçevesinde Yunan Askeri Mezarlığı ziyaret edildi.

ELAM Başkanı Hristos Hristu ise etkinlik çerçevesinde yaptığı konuşmada “Türk yanlısı iki kesimli iki toplumlu federasyon ve herhangi bir federasyondan kendilerini kurtarmaları gerektiğini ifade ederek halkı da Türkiye’nin Kıbrıs’ta ve genel olarak helenizme yaptıklarını ve yapmakta olduklarını hatırlamaya çağırdı”.

Etkinlik çerçevesinde ELAM’cılar ellerinde Yunan bayrakları ve meşalelerle Güney Lefkoşa sokaklarında gezerek sözde “işgal, istila" ve "federal çözüm” karşıtı sloganlar attılar.

-Strovolo’da bayrak

Bazı eylemcilerin, dün Güney Lefkoşa’ya bağlı Strovolo bölgesindeki köprüye üzerinde “Unutmuyorum-Federasyon=Türkleşme” yazılı pankart astıkları ifade edildi.

Pankart üzerinde bulunan Kıbrıs bayrağında ise Güney Kıbrıs bölümü Yunan bayrağı, KKTC ise kanı tasvir eden kırmızı renkle yer aldı.

-Öğrenci hareketinden eylem

Rum haber kaynaklarına göre Özerk Öğrenci Hareketleri dün akşam saatlerinde "Uzun Yol" olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde (Lokmacı barikatı) bir “anti işgal” etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrenciler ellerinde “Federasyon=Türkleşme, Tek Çözüm Kurtuluş” yazılı pankart da taşıdı.