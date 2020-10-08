ELAM’dan “Altın Şafak” açıklaması

Yunanistan’da aşırı sağcı “Hrisi Avgi” (Altın Şafak) partisinin, Yunan mahkemelerince parti değil bir suç örgütü olarak nitelendirilmesinin ardından, Güney Kıbrıs’taki ELAM’dan bir açıklama geldi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunan mahkemesinin, “Hrisi Avgi’nin” parti görünümü altında bir suç örgütü olduğu yönünde dün aldığı kararın ardından ELAM ve diğer Rum siyasi partilerin açıklamalarına yer verdiler.

Habere göre ELAM’dan yapılan açıklamada, partinin “daha önce de birçok kez açıklandığı gibi, Hrisi Avgi’yle bağlarını uzun zaman önce tamamen kopardığı” iddia edildi.

Açıklamada, “ELAM başka Hrisi Avgi başka şey” iddiasında da bulunuldu.

Gazete, DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK ve diğer siyasi partilerin yaptıkları açıklamalarda, Yunan adaletine duyulan güvene vurgu yaptıklarını ve kararın ırkçılığa vurulmuş en büyük darbelerden biri olduğu yorumunda bulunduklarını aktardı.