"Eleftheria" meydanında savaş karşıtı gösteri... İsrail'e destek için bugün etkinlik düzenlenecek

Güney Kıbrıs’taki “PanKıbrıs Barış Konseyi’nin, 20 Ekim’de “Eleftheria” meydanında savaş karşıtı bir gösteri düzenleyeceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, “PanKıbrıs Barış Konseyi’nin, 20 Ekim’de saat 18.30’da, Lefkoşa’nın güneyinde buluna “Eleftheria” meydanında, “Barışa Evet, Savaşa Hayır” sloganıyla,savaş karşıtı bir gösteri düzenleyeceğini yazdı.

Habere göre “PanKıbrıs Barış Konseyi” yaptığı açıklamada, insanlığın, son günlerde Gazze bölgesinde artan şiddetli infial içerisinde takip ettiğini belirtti.

Gazze’nin, İsrail devleti tarafından yerle bir edilmesi planının, sadece Gazze’deki Filistin halkı için değil Orta Doğu bölgesindeki halklar için de yıkıcı sonuçlar getireceğini dikkati çeken Konsey, derhal ateşkesin sağlanması gerekliliğine de vurgu yaptı.

açıklamasında ayrıca Filistin halkına ve bağımsız egemen Filistin devletinin kurulması için mücadele eden İsrail’in barışçıl dinamiklerine de destek belirtti.

-İsraillilerden de gösteri

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’taki Yahudi toplumunun, İsrail’e destek vermek amacıyla bugün öğleden sonra saat 17:00’de Larnaka’da bulunan Yahudi sinagogu önünde bir gösterinin düzenleneceğini yazdı.

Rum polisinin, gösteri nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri aldığını belirten gazete İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Oren Anolik, ABD’nin Kıbrıs’taki Büyükelçisi Julie D. Fisher ve bazı Rum yetkililerinin de etkinliğe katılmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre gösteriye liderlik edecek olan Güney Kıbrıs’taki Hahambaşı Arie Zeev Raskin, dayanışma etkinliğine katılım olması için çağrıda bulundu.

Raskin açıklamasında ayrıca Filistinlilerin geçtiğimiz Pazar günü Larnaka’da (Finikudes bölgesinde) etkinlik düzenlemesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek “Bu insanlara Finikudes bölgesinde şenlik yapmalarına izin verilmemesi gerekir” ifadesini kullandı.