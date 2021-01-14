"Enerji programı ilerlemiyor"

AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun “sondaj planlamasının etkilenmeden ilerlediği ve 2025-2026 yıllarında Güney Kıbrıs’ın ilk doğal gaza sahip olacağı” yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Pilidu’nun söylediklerini yorumlayan Stefanu, gerçekte tam tersi gelişmeler yaşandığını ifade etti.

Yetkili bakanın 5 yıl içerisinde doğal gaza sahip olacaklarını söylediğini, fakat aynı şeylerin 5 yıl önce de söylendiğini savunan Stefanu, 2015 yılının Mart ayında, Rum hükümetinin 2018-2020 yıllarında doğal gaz satışından ilk gelirlerin elde edileceğini söylediğini anımsattı.

Rum hükümetinin taahhütlerinin uçup gittiğini ifade eden Stefanu, Pilidiu’nun ayrıca, sözde Rum MEB’indeki faaliyetlerin 2021 yılının ikinci yarısında yapılmasının planlandığını söylediğini de iletti.

Hakikatin ise, enerji programının üç temel sebep yüzünden ilerlememesi olduğunu ifade eden Stefanu, bun nedenleri ise “hükümetin yanlış planlamaları, enerji konusundaki uluslararası gelişmeler ve Türkiye’nin tahrikleri” olarak sıraladı.

Stefanu “AKEL’in, Kıbrıs sorununun çözümü olmadan, Türkiye’yi sürekli olarak karşılarında meydan okurken ve tehdit ederken bulacaklarına dair uyarılarının ne yazık ki çoğu kez doğrulandığını” iddiasında da bulundu.