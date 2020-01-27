EOKA lideri Grivas'ı andılar

EOKA lideri Yeorgios Grivas Digenis, ölümünün 46’ıncı yıldönümü nedeniyle dün anıldı.

Filelefteheros gazetesi, Grivas için dün Limasol’daki “Ayios Nikolaos” Kilisesi’nde düzenlenen ayini “Amathuntos” bölge Piskopusu Nikolaos yönetti.

Habere göre, hükümeti Rum Başkanlık Ofisi Müdürü Petros Dimitriu’nun temsil ettiği törene DİSİ ve ELAM başkanları, milletvekilleri, parti temsilciler, belediye, asker ve polis yetkilileri, dernek ve örgüt temsilcileri de katıldı.

Gazete, ayinin ardından Grivas saklandığı yere gidildiğini, heykeli önünde çelenklerin konulduğunu ve saygı duruşunda bulunulduğunu yazdı.

Habere göre, anma törenindeki konuşma, Atina Ulusal Kapodistrias Üniversitesi emeritus profesör Yeorgios Petrikkos tarafından yapıldı.

“İngiliz boyunduruğundan kurtulmak ve özgürlüğün sağlanması için kanlarını ve yaşamlarını veren Grivas’ın şahsını ve tüm EOKA mücadelecilerini saygıyla andıklarını” belirten Petrikkos, “EOKA ve Digenis’in mücadelesinden çıkaracakları dersin, özgürlük ve adalete ilişkin mücadelenin haklılığına yönelik inanç” olduğunu da söyledi.

AKEL’DEN ELEŞTİRİ

Haravgi gazetesi, AKEL’in dün bir açıklama yaparak Anastasiadis temsilcisiyle DİSİ ile ELAM başkanlarının Grivas’ın anılması törenine katılmasını eleştirdi.

Habere göre, AKEL yaptığı açıklamada, Anastasiadis hükümetinin, DİSİ ve ELAM başkanlarının bir kez daha Grivas’ın ayinine ve bunun akabinde EOKA B liderinin kurucusu olan Grivas’ın saklandığı yerde toplanılmasına ilişkin törene katıldığını ifade etti.

AKEL açıklamasında, Kıbrıslı Rum sağının, Grivas’ın anılması için toplanmasını, “ülkenin ve halkın açık yarası olan Türk işgaline tuz basmak” olarak nitelendirdi.

AKEL, sağ ve aşırı sağın, Grivas’ın anılmasının ısrar edilmesiyle, tarihi gerçekliğin saptırılmasını ve EOKA B faşizmi suçlarının silinmesini sağlayacağını sanabileceğini ancak bunların silinmesinin mümkün olmadığını, bunların, “Beşparmaklarda ışıklandırıldığını, tüm Kıbrıs’ın mezarlarına, kayıpların hala geri verildiği tabutlara dağıldığını” ifade etti.