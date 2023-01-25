“EOKA Mücadelecileri” Hristodulidis’e “ateş püskürdü”

EOKAcıların örgütlü olduğu derneklerin, katıldığı bir programda Yorgos Grivas Digenis ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Güney Kıbrıs’ın başkan adaylarından Nikos Hristodulidis’e, “ateş püskürdüğü” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, derneklerden yapılan ortak açıklamada, Hristodulidis’in isminin açıkça belirtilmediği; ancak açıklamanın atıfta bulunduğu kişinin, “snippers” adlı dijital yayına katılan ve burada bazı açıklamalar yapan Nikos Hristodulidis olduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, “mücadeleci güçlerin”, bugüne kadar hiçbir anma törenine katılmayan “başkan adayının” yapmış olduğu "saçma konuşmaları" kınadığı belirtildi.

Gazete, açıklamada ayrıca, “mücadeleciler (EOKAcılar kastediliyor)” ve çocuklarına, liderlerini onurlandırmak için soğukkanlılıkla ve ellerini vicdanlarına koyarak oy kullanmaları çağrısı yapıldığını kaydetti.