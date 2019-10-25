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EOKA Tedhiş Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik yapılacak

EOKA Tedhiş Örgütü’nün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik yapılacak
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Güney Kıbrıs’taki EOKA örgütlerinin, EOKA tedhiş örgütünün 60’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in himayelerinde 7 Kasım’da etkinlik düzenleyecekleri bildirildi.

Alithia gazetesi, “Dünün, Bugünün ve Yarının Yemini” ismi altında yapılacak olan etkinliğin, Lefkoşa Rum Devlet Tiyatrosu’nda yer alacağını ve saat 19.00’da başlayacağını yazdı.

Gazete, etkinlik kapsamında konser verileceğini, belgesel gösterimi yapılacağını ve konuşmalar gerçekleşeceğini kaydetti.

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