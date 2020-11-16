Erdoğan'ın ziyareti Rum basınında

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin KKTC’nin kuruluş yıl dönümüne katılmak amacıyla KKTC’ye gelişi ve kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaret Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi: “Bozkurt Maraş’ta… Erdoğan’ın ziyareti Türk Planlarının Uygulamaya Konduğunu Gösteriyor – Sadece İki Devlet İçin Müzakere” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün kapalı bölge Maraş’a gerçekleştirdiği ziyaretin “küstahça bir kışkırtma olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, kötü hava koşullarının Maraş’ta yapılacak kutlama planlarına karşın Erdoğan’ın ziyaretinin “arka planda bozkurtların varlığıyla gerçekleştiğini” ifade ederek, Erdoğan’ın burada yaptığı açıklamada Kıbrıslı Rumlara, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmaları çağrısı yaptığını aktardı.

Gazete, Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın gerek Maraş gerekse KKTC’nin kuruluş yıldönümü törenlerinde yaptıkları konuşmalara geniş yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi’nin ise Erdoğan’ın ziyaretini, BM ve diğer uluslararası örgütlere yeniden şikayet edeceğini yazdı.

Habere göre Rum Başkanlık Sarayı’ndan dün yapılan yeni açıklamada, KKTC’nin kuruluşu kınanırken, Erdoğan’ın KKTC ve kapalı bölge Maraş ziyaretinin uluslararası hukuka, AB normlarına ve değerlerine ve BM kararlarına aykırı olduğu iddia edildi.

Erdoğan’ın ziyaretinin “kışkırtıcı ve yasa dışı” olduğu iddia edilen açıklamada, bu eylemlerin tüm uluslararası platformlarda yeniden şikayet edileceğinin altı çizildi.

RUM MECLİS BAŞKANI VE PARTİLERDEN KINAMA

Rum Meclis Başkanı Adamos Adamu ve Güney Kıbrıs’taki tüm siyasi partilerden de dün kınama açıklamaları geldi.

Rum Meclis Başkanı Adamu yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın kapalı bölge Maraş ziyaretinin BM’nin ilgili kararları, uluslararası hukuk ve AB değerlerine aykırı olduğunu iddia ederek KKTC’nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarının ise “Kıbrıs’ta 47 yıldır açık bulunan bir yarayı deşen bir utanç eylemi olduğunu” savundu.

DİSİ, AKEL, DİKO, EDEK, Vatandaşlar İttifakı, Dayanışma Hareketi, Çevreciler ve ELAM tarafından yapılan açıklamalarda da özetle, kapalı bölge Maraş’ın “Erdoğan ve tayfasına değil, sadece yasal sahiplerine ait olduğu ve Maraş’ın bölünmüşlük tabutuna çakılan bir çivi olmasına müsaade edilmeyeceği” mesajını verdiler.

Gazete, DİKO’nun ise, Türkiye’nin eylemlerini protesto etmek amacıyla bir imza kampanyası başlattığını, imza kampanyasının Derinya sınır kapısının yakınlarındaki bir noktada gerçekleştirilmekte olduğunu aktardı.

Diğer gazeteler ise TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ile yapılan açıklamalara ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Politis: “Yıkıntılardaki Şov ve Piknik Sırılsıklam – Erdoğan ve Tatar İki Devletli Çözüm ve Maraş’ın Açılmasında Hemfikir – Yağışlı Hava ve Kıbrıslı Türkler Türk Cumhurbaşkanı’nın Planlarını Bozdu”.

Haravgi: “Erdoğan’ın ‘Yeni Dönemi’ Kışkırtma – Diğer Açı: Mücadele Eden Kıbrıslı Türkler – Erdoğan Maraş İçin Yeni Bir Dönem İlan Etti – AKEL: Erdoğan’ın Ziyareti Tüm Kıbrıs Halkı İçin Kışkırtıma”.

Alithia: “Geldi, Maraş’taki Piknikle Kışkırttı, Bölünmüşlüğü Sağlamlaştırdı ve Gitti – Erdoğan’ın İsteğiyle Kentin Açılması – Erdoğan ve Tatar İki Devletten Bahsettiler – Kışkırtmalara Kesin Dille Kınama”.