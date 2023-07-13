Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Rum basınında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in NATO zirvesi çerçevesindeki görüşmesi Rum basınında geniş yer buldu.

Politis gazetesi, “Türk Yunan İlişkilerinde Yeni Başlangıç…Kıbrıs Sorunu Beklemede – Kıbrıs Sorunu Olmaksızın Restart” başlıkları alında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in NATO zirvesinde gerçekleştirdiği görüşmeye geniş yer verdi.

Gazete, görüşmeye ilişkin yorumunda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde son dönemde yeni bir çabanın ortaya konmakta olduğunu, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin de bu çabanın doruk noktasını teşkil ettiğini belirtti. Görüşmede Kıbrıs sorununun tamamen göz ardı edildiğini vurgulayan gazete, Miçotakis’in görüşmeye ilişkin açıklamalarına da yer verdi.

Haber, Haravgi'de “Yunanistan-Türkiye Ortak Bakanlar Kurulu Sonbaharda Selanik’te”; Fileleftheros'ta “Yeni Başlangıçlar İçin Köprü”; Alithia'da “Selanik’te Ortak Konsey” başlığıyla yer aldı.