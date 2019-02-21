Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun açıklamaları Rum basınında

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’de yapılacak sondaj çalışmalarıyla ilgili açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu. Gazeteler haberi şu başlıklarla okurlarına aktardı:

Fileleftheros “Yeniden Sondajlarla Tehdit Ediyorlar… Erdoğan ve Çavuşoğlu Seçim Kampanyalarında Enerjiyle Oynuyor… Muhalefete Kıbrıslı Rumlar Gibi Konuşuyor Saldırısı”

Haravgi “Türkiye Sondaj Gemisini Kıbrıs’ın Güneyi’ne Gönderiyor… Türk Dışişleri Bakanı Kıbrıs Sorununda Müzakereler İçin Asırlarca Beklemeyeceğini Söylüyor”

Alithia “Türk Sondaj Gemileri Kıbrıs’ın Güneyi’nde”