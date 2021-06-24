Erhürman'ın açıklamaları Rum basınında

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın önceki gün düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamalar, bugünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Alithia gazetesi “Kıbrıslı Türkler Sokağa İniyor… Erhürman: Türkiye’nin Vasiliğini Kabul Etmeyeceğiz” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Erhürman’ın yaptığı açıklamalarda hukuk ve özgürlük ihlallerine karşı çıkmak için sokağa çıkacaklarını ve Kıbrıslı Türklerin kendi kendilerini yönetebilme iradesini savunacaklarını söylediğini yazdı.



Gazete, Erhürman’ın “Dünyayla buluşmak istiyoruz. Kapanıp yalnızlaşmak istemiyoruz” ifadelerini öne çıkardı.Haber, Fileleftheros gazetesinde “CTP Sokağa”, Haravgi gazetesinde “Ne Türkiye’nin Vasiliğini, Ne de İki Devletli Çözümü Kabul Ediyorlar… Kıbrıslı Türkler Kimliklerini Savunmak İçin Sokağa İniyor” başlıklarıyla yansıtıldı.