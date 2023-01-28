Eşel Mobil grevine Anastasiadis’in “bağıran kadın” ifadesi damgasını vurdu

Rum Sağcı İşçi Sendikaları Konfederasyonu (SEK) ve Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu’nun (PEO) da aralarında bulunduğu 12 sendika, çalışanların Eşel Mobil haklarının restore edilmesi ve bütün çalışan kesime yayılması istemiyle Perşembe günü Güney Kıbrıs genelinde gerçekleştirdiği 3 saatlik uyarı grevi gündemdeki yerini koruyor.

Alihtia ve Haravgi sendikaların ekonomik kriz döneminde dondurulan Eşel Mobil uygulamasının restore edilmesi mücadelesini sürdürmekte kararlı olduklarını ve eylemlerini tırmandırıp tırmandırmayacaklarına pazartesi günü karar vereceklerini yazdı.

Habere göre sendikal taraf, bütün sendikaların birlik içerisinde hareket ettiğine, başkanlık seçiminin arifesinde olunmasına rağmen eylemin partilerle hiçbir bağlantısı olmadığına işaret ederek Çalışma Bakanı’nın da Eşel Mobil sisteminin aşamalı olarak restore edilmesi gerektiği görüşünü belirttiğine dikkat çekti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in eylemi değerlendirirken “PEO Genel Sekreteri Sotirulla Haralambus için kullandığı “bağıran kadın” ifadesi gündeme damgasını vurdu.

Anastasiadis, “ders vermelerini veya bağırmalarını kabul etmiyoruz. Bugün bir kadının bağırdığını duydum. Bunun için çalışanlardan özür dilemeliydi” dedi.

PEO ise Anastasiadis’in eylemi düzenleyen 12 sendikanın başkanları arasından sadece PEO Genel Sekreteri Haralambus’a saldırdığına işaret ederek “bugün bağıran bir kadın” sözünü “çok aşağılayıcı ve cinsiyetçi” bulduğunu açıkladı.