Eski Bakandan açıklamalar

Rum eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, katıldığı bir panelde, “ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ve komşu ülkelerle imzaladığı deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarını sorgulamadığını” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi, eski Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, “East Med Boru Hattı” ile ilgili panelde yaptığı konuşmaya yer verdi.

Habere göre Hristodulidis, ABD’nin, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ve komşu ülkelerle imzaladığı deniz sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarını sorgulamadığı görüşünde olduğunu ifade etti.

ABD’nin “East Med” boru hattı güzergahını sorgulamadığını belirten Hristodulidis ABD’ye ait non paper (ABD’nin, Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı'na ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile -non paper- Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs’a iletmesi) içerisindeki yaklaşımların çevresel nedenler ve ekonomik sürdürülebilirlik konuları olduğunu söyledi.

Türkiye’nin faaliyetlerinden de söz eden Hristodulidis, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerle bu anlaşmalara itiraz etmeye çalıştığını” savundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca hukuki ve siyasi tedbirler almasıyla AB’nin Türkiye’ye karşı reaksiyonun-ki bu tedbirler kendilerinin istediği gibi güçlü değildi-Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki taleplerini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’in Avrupa için alternatif bir enerji rotası olmasının mümkün olduğunu belirten Hristodulidis, seçeneklerden birinin de, İsrail’den Kıbrıs’a ve Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya yönelik doğal gazın taşınmasının olduğunu, bu seçeneğin de East Med boru hattı ile ilgili devletler arası anlaşmanın imzalanmasıyla teyit edildiğini de söyledi.

Hristodulidis, bir diğer seçeneğin ise Güney Kıbrıs ve İsrail parsellerinden, iki sıvılaştırılmış doğal gaz terminalinin bulunduğu Mısır’a, oradan da Avrupa’ya taşınması olduğunu belirtti.