Eski Rum Bakandan Kıbrıs sorununa çözüm önerisi

Eski Rum Ticaret Sanayi Turizm ve Enerji Bakanı (2013-2020) Yorgos Lakkotripis Kıbrıs sorununun çözümünde “Bir bölgesel güvenlik mimarisi tasavvur etmemiz ve bunu isteyen güçlerin desteğini istememizin zamanı geldi” dedi.
Politis’in, eski Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le yakın dost olduklarını vurguladığı Lakkotripis bu gazeteye verdiği özel söyleşide büyük güçlerden hiçbirinin, kendi çıkarları olmadan Kıbrıs sorununun sürdürülebilir ve işleyebilir olmasıyla ilgilenmeyeceğini, bu nedenle kendilerinin, büyük güçlerin çıkarlarına uyum göstermeleri gerektiğini söyledi, özetle şunları ekledi:
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, ABD’nin EastMed projesinden desteğini çektiğine dair “non paper”inin kendisini şaşırtmadığını, Dışişleri Bakanı’nın (Antony Blinken) projeye karşı tutumunu bakanlığına atanmasından önce ve geçmişte de dile getirdiğini söyleyen Lakkotripis, “Bunu Türk medyasına tekrarlayarak propaganda açısından kullanılmasına olanak tanıması beni üzdü” dedi.
EastMed projesinin halen uygulanma perspektifi olup olmadığı sorusuna da Lakkotripis “Büyük oranda piyasa şartlarına, yani alıcıların ne kadar ödemeye niyetli olduklarına ve AB’nin finanse edip etmeyeceğine bağlı” cevabını verdi.