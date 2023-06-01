Eski savunma bakanı Papakostas'a ölümünün ardından tazminat

Eski Rum Savunma Bakanı Kostas Papakostas hakkında, ölümünün ardından tazminat kararı verildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi Mari’deki “Evangelos Florakis” Deniz Üssü’nde, 2011 yılında meydana gelen patlamayla ilgili davada o dönemde mahkum edilen eski savunma bakanı Kostas Papakostas’ın, hapisteyken ve hastanede tutulduğu sırada insan haklarının çiğnendiği gerekçesiyle oğlu tarafından açılan davanın sonuçlandığını yazdı.

Habere göre Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde görülen dava neticesinde Rum Yönetimi’nin insan haklarını çiğnediği kararına varıldı.

Mahkeme, Rum Yönetimi’ni ayrıca 20 bin Euro tazminat ödemeye de mahkum etti.