Eski Yunan Bakanın açıklamalarına Güneyden tepkiler

Yunanistan’ın eski dışişleri bakanı Nikos Kocias’ın, daha önce de dile getirdiği, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Aleksis Çipras’ın Yunanistan başbakanı olduğu dönemde kendisinin görevden alınmasını talep ettiğine ilişkin iddialarını dün verdiği bir söyleşide yinelemesi, tepkilere sebep oldu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Yunanistan’ın eski dışişleri bakanlarından Nikos Kocias’ın dün Fileleftheros gazetesinde yer alan söyleşisinde AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya yönelik suçlamalarını yinelediğini, Kiprianu ve dönemin Yunanistan Başbakanı Çipras’tan yalanlamanın ise gecikmediğini yazdı.

Gazete, Yunanistan’daki “Pratto” hareketinin başkanlığını da yürüten Kocias’ın dünkü röportajında, 2018’de Kiprianu’nun, kendisinden sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı olarak atanan Yorgos Katrungalos’la birlikte Çipras’tan, Kıbrıs sorunundaki tutumu sebebiyle Kocias’ı görevden almasını talep ettiği şeklindeki iddialarını yinelediğini aktardı.

Kocias’ın o dönemde Çipras hükümetindeki görevinden ayrıldığını da hatırlatan gazete, Kiprianu’nun ise dünkü açıklamasında Kocias’ı kesin bir dille yalanladığını vurguladı.

Habere göre Kiprianu, Kocias’ın “dikkat çekmeye çalıştığı ve kesinlikle yalan söylediği” iddiasında bulundu.

Benzer bir açıklamada da Çipras’tan geldi. Yunanistan eski başbakanı Çipras da dünkü açıklamasında, Kiprianu’nun kendisinden asla böyle bir talepte bulunmadığı şeklinde açıklamada bulundu.

Gazete, Kocias’ın ardından göreve atanan Yunanistan eski dışişleri bakanı Yorgos Katrungalos’un da sosyal medya hesabından açıklama yaparak Kocias’ı yalanladığını ve “Kiprianu’nun kendisiyle, 2019 yılında dışişleri bakanı olmadan önce hiçbir yerde görüşmediğini” söylediğini aktardı.

Bu açıklama sonrasında ise Kocias’ın, Cenevre’deki müzakerelerde Yunan heyetin binaya girişini gösteren ve içerisinde Katrungalos ile Kiprianu’nun da yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayarak yanıt verdiğini vurguladı.

Kocias yanıtında, “Katrungalos’ın 2019 yılından önce Kiprianu’yla Londra, Bahamalar, Atina, Brüksel veya herhangi bir yerde görüşmediğini söylediğini ancak Cenevre’ye hiç değinmediğini” belirterek; “Asıl konu olan Cenevre’ye hiç değinmiyor. Cenevre’deki Kıbrıs sorunu konferansına katılan kendisi ve Kiprianu değil miydi? Belki de iyi hatırlamıyor. Artık biraz ciddileşmelerinin zamanı geldi” ifadelerini kullandı.