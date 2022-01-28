EURASIA Interconnector Projesinde hedef 2026 yılının başı

İsrail'den Güney Kıbrıs'a, oradan da Yunanistan'a elektrik enerjisi götürülmesini öngören "EuroAsia Interconnector" projesinde hedefin, 2025 yılında elektrik şebekelerinin bağlanarak, 2026 yılında tam randımanlı faaliyete geçirilmesi olduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, AB’nin proje için 657 milyon Euro’luk ödenek onaylaması nedeniyle Güney Kıbrıs’ta büyük bir memnuniyetin hakim olduğunu ve 687 milyon Euro talep edilen proje için 657 milyon Euro’nun onaylandığını yazdı.

Gazete, Proje Müdürü Yorgos Killas’ın dün Kıbrıs Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun bu kararıyla 2011 yılında başlatılan çabaların onurlandırıldığını ve ülkenin enerji ablukasının kaldırılması hedefiyle gösterilen çabaların tanındığını söylediğini kaydetti.

Haberde, ilerleyen günlerde Komiteler Koleji ile Avrupa Parlamentosu’nun da ödeneğe onay vermesinin beklendiği ifade edildi.