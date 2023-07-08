“Eurasia Interconnector Projesi’nin Üzerinde Kara Bulutlar Dolaşıyor”

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik üretimini deniz altından döşenecek kablolarla birbirine bağlanmasını hedefleyen Euroasia Interconnector Projesi ile ilgili yolunda gitmeyen şeyler olduğu ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün, büyük önem atfedilen bu projenin kurtarılması için acil müdahalede bulunduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla manşetten aktardığı haberinde, AB’nin proje için vereceği 657 milyon Euro’luk ödeneği, projenin gerçekleştirilmesinde yaşanan gecikmeden dolayı iptal etme uyarısında bulunduğunu ve Hristodulidis’in bu gelişme üzerine, Başkanlık Sarayı’nda Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Proje Müdürü Nasos Ktoridis’in katıldığı olağanüstü toplantı gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayanarak, projeyle ilgili aksaklıkların ciddi boyutta ve normal ilerleyişi engelleyecek durumda olduğunu kaydetti.

Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs’ı bu hususta daha önce uyardığını belirten gazete, 657 milyon Euro’luk desteğin çekilmesinin Güney Kıbrıs için trajik sonuçlar doğuracağına işaret etti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın elektrik şebekeleri arasında yapılacak bağlantının maliyetinin 1,5 milyar Euro olarak hesaplandığını, ancak bugün 1,8 milyar Euro’ya yükseldiğini ve gecikme uzadıkça, tedarikçilerle yapılan anlaşmalardaki maliyetlerin de yükseleceğini yazdı.