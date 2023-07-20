EuroAsia Interconnector ile Nexans şirketi arasında anlaşma

Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı denizaltı elektrik kablosuyla bağlayacak EuroAsia Interconnector Projesi'yle ilgili yaşanan yeni gelişmeler bugün Rum basınında geniş bir şekilde yer aldı.

Rum basını, konuyla ilgili yaşanan gelişmeleri farklı boyutlarla ele alırken EuroAsia Interconnector ile Nexans şirketi arasında imzalanan Güney Kıbrıs’ı Yunanistan’a (Girit) bağlayacak denizaltı kablosunun inşasına ilişkin anlaşma haberine de geniş yer verdi.

Politis gazetesi, “Komisyon Bizi Dertten Kurtardı” başlıklı haberinde, Avrupa Komisyonu’nun EuroAsia Interconnector ile Norveç şirketi Nexans arasında sözleşme imzalanmasında katalizör bir rol oynadığını yazdı.

Son dönemlerde proje konusunda yaşanan gecikmelerin, Avrupa Komisyonu’nun katkısıyla aşıldığını yazan gazete, EuroAsia Inerconnector ile Nexans arasındaki imzaların atılmasında da katalizör rol oynadığına dikkat çekti.

Gazete, 600 milyon Euro değerindeki kredi anlaşması teminatına ilişkin zorluğun da aşılacağını, Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Yatırım Bankası’na yönelik olarak “kolaylaştırıcı” olarak işlev göstermeye devam edeceğini yazdı.

EuraAsia Interconnector’ün, gerekli olan 600 milyon Euro’yu temin etmek için Avrupa Yatırım Bankası’na talepte bulunduğuna dair haberi kısa bir süre önce gazetede verdiğini anımsatan gazete, Avrupa Komisyonu’nun, projenin önemini bilmesine bağlı olarak sıkıntıların aşılması için rol üstlendiğini belirtti.

-Papanastasiu

Habere göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken projenin sonraki adımları ve geriye kalan 600 milyon Euro ile ilgili soruların sorulması üzerine, hükümetin üç senaryo üzerinde durduğunu ve bunların projenin geriye kalan finansmanını teminat altına almak için devlet garantilerinin sağlanması, uygulayıcı kuruluşun sermayesine dahil olunması veya hiçbir desteğin verilmemesi yönünde olduğunu ifade etti.

Projenin maliyetinde artış olup olmadığı şeklindeki soru üzerine, Papanastasiu, ilk başta 1.57 milyar Euro olarak hesaplandığını ancak malzeme fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 23’lük bir artışla 1.9 milyar Euro’ya ulaştığını söyledi.

Yüksek maliyetinden dolayı projenin şu ana dek krediye ihtiyaç duymasından dolayı değerlendirileceğini söyleyen Papanastasiu, bunun üç açıdan ele alınacağını ifade etti.

Bu üç senaryondan birini hükümetin ne zaman sonuçlandıracağına ilişkin sorunun sorulması üzerine, Papanastasiu, bunun incelenmesi gerekeceğini söyledi.

Papanastasiu, sürdürülebilirliği incelediklerini ayrıca Avrupa Yatırım Bankası ile istişare halinde olduklarını, stratejik öneminin bulunduğu bir sonraki aşamaya geçmek için bu aşamada özlü bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Gazete, EuroAsia Interconnector projesinin, İsrail-Güney Kıbrıs-Yunanistan ve Avrupa arasında, birinci aşamada 1.000 megavatlık elektrik enerjisini taşıyabileceğini, 2’nci aşamada ise 3 milyon haneye denk gelen 2 bin megavatlık tüketime geçme olanağına da sahip olabileceğini yazdı.

-Ktoridis

Habere göre, EuroAsia Interconnector'ün CEO’su Nasos Ktoridis ise yaptığı açıklamada, bu projenin tüm ülkenin enerji izolasyonunu ortadan kaldıracağını belirtti.

Projeye ilişkin ilk aşamanın 2028’de, ikinci aşamanın ise 2029’da tamamlanmasının beklendiğini ifade eden Ktoridis, 12 yıllık sıkı bir çalışmanın ardından Nexans tarafından inşa edilecek dünyanın en büyük ve en derin deniz altı ΗVDC elektrik bağlantısının, Güney Kıbrıs’ı dünya enerji haritasına koyacağını ifade etti.

-Anlaşma

Gazete, Nexans şirketi ile imzalanan anlaşmanın 1.43 milyar Euro değerinde olduğunu kaydetti. Akdeniz deniz tabanına 3 bin metreye kadar döşenecek Nexans Aurora ve Nexans Skagerrak denizaltı kablonun döşeme gemileri tarafından teslim edileceği ve yerleştirilecek 900 km uzunluğundaki her bir çift kablodan bahsedildiğini yazdı.

Gazete bu unsurların dünya rekorunu da teşkil ettiğini belirtti.

göre, Nexans şirketi CEO’su Christopher Guerin ise yaptığı açıklamada, bu projenin rekor kıracağını ifade ederken bu projeye dahil olmaktan dolayı duyduğu memnuniyet dile getirdi.

Öte yandan, Althia gazetesi “Kıbrıs’ın Deniz Altı Elektrik Bağlantısı İçin İki Anlaşma-Biz Giritle, İşgal Altındaki Topraklar da Türkiye ile” başlıklı haberinde, EuroAsia Inerconnector ile Nexans arasındaki anlaşma haberine yer verdi.

Gazete ayrıca “Kıbrıs Postası”nda yer alan KKTC ile Türkiye arasındaki denizaltı kablolarla elektrik bağlantısının sağlanması anlaşmasına yönelik habere de atıfta bulundu.

Gazete haberinde ayrıca Enerji Bakanı Kostas Papanastasiu’nun farklı Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ise farklı açıklamalar yaptığına dikkat çekti.

Habere göre, Maliye Bakanı Keravnos, devletin, Güney Kıbrıs-Girit arasındaki elektrik bağlantısı için talep ettiği bu teminatlarla bazı tehlikelerin ortaya çıkıp çıkmayacağı şeklindeki soru üzerine “hiç kimse tarafından, en azından kendisi tarafından herhangi bir teminatın talep edilmediğini, bunun; derinlemesine tüm boyutlarıyla incelenmesi gereken büyük bir proje olduğunu” ifade etti.

-“EuroAsia, Avrupa Yatırım Bankası’nı ikna edemedi”

Fileleftheros gazetesi, yukarıdaki başlıkla verdiği haberinde son günlerde farklı kaynaklardan yoğunlaşan bilgilere atıfta bulunarak, Avrupa Yatırım Bankası’nın,(EIB) uzun zamandan beri ve bugün, Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasındaki denizaltı projesinin Güney Kıbrıs için gerekliliği ve sürdürülebilirliği konusunda çekincelere sahip olduğunu yazdı.

Aynı bilgilerin, bugünkü hükümetin, EIB’nin projeye ilişkin görüşleri ve EuroAsia Interconnector’ün bankadan yüzlerce milyon kredi alma ilgisi konusunda bilgilendirildiğinden söz ettiğini yazan gazete, EIB’nin elektrik bağlantısı konusundaki görüşlerinin yer alacağı bir raporu yakın zamanda Rum Maliye Bakanlığı’na sunmasının da beklendiğini belirtti.

Gazete, ilgili rapor alındığı zaman projenin sürdürülebilirliğinin ve ülke için ekonomik öneminin hükümet kanadı tarafından değerlendirilmesi açısından temel bir metni teşkil edeceğini yazdı.

Bunun devamında, hükümetin, ekonomik anlamda projeyi destekleyip desteklemeyeceğine karar vereceğini yazan gazete, EIB’nin projenin kredilendirilmesine sıcak bakmadığını bununla birlikte bu konuda resmi bir açıklamanın bulunmadığını belirtti.

Gazete haberinde, EuroAsia Interconnector’ün yazılı olarak 600 milyon Euro değerinde krediye ilişkin devlet garantisi talep ettiğini yazdı.