EuroAsia Interconnector projesi için 236 milyon Euro sermaye

Güney Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı deniz altı elektrik kablosuyla bağlayacak olan EuroAsia Interconnector projesini hayata geçirecek EuroAsia Interconnector şirketinin, şu andaki sermayesinin 236 milyon Euro olduğu belirtildi.

Politis gazetesi, “EuroAsia’nin Hayata Geçirilmesi İçin 236 Milyon Euro Sermaye” başlıklı haberinde, Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, AKEL Milletvekili İrini Haralambidu’nun EuroAsia Interconnector projesine ilişkin mektubuna verdiği yanıta yer verdi.

Habere göre Papanastasiu, elektrik enterkonnekte projesi EuroAsia Interconnector Ltd’in uygulama organından aldığı resmi bilgilendirme temelinde, projeyi uygulayacak organın şu ana kadarki özel sermayesinin 236 milyon Euro olduğunu ayrıca rezerv olarak 30 milyon Euro’nun projenin normal bir şekilde uygulanması için kullanılacağını belirtti.

Papanastasiu, mektuba verdiği yanıtta hükümetin sonraki adımlarından söz ederken , projenin ekonomik sürdürülebilirliği ve projenin jeostratejik değeriyle ilgili yabancı bir kuruluş tarafından inceleme yapılması konusunda Enerji Bakanlığı'nın istişarelerde bulunduğunu belirtti.

Papanastasiu ayrıca Rum Yönetimi’nin, Avrupa Yatırım Bankası’nın konuyla ilgili incelemesini değerlendireceğini söyledi.

Gazete Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ise yine İrini Haralambidu’nun, EuroAsia Interconnector projesinin ekonomik sürdürülebilirliğine yönelik incelemenin meclise sunulmasını talep etmesi üzerine, Maliye Bakanlığı’nın, incelemenin sahibi olan Avrupa Yatırım Bankası’ndan, bunun meclise sunulması için yetki talep ettiğini belirtti.