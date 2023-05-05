EuroAsia Interconnector projesi nedeniyle Larnaka bölgesi köylerinde bazı telafi çalışmaları yapılacak

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak EuroAsia Interconnector projesinin Larnaka bölgesindeki köylerden geçecek olması sebebiyle, Larnaka’nın batısında bulunan bazı köylerde telafi çalışmaları yapılacağı ifade edildi.

Bunun milletvekili Hristos Orfanidu ile İçişleri Bakanı Konstanstinos İoannu arasındaki yazışmadan ortaya çıktığını yazan Haravgi gazetesi, telafi çalışmaları çerçevesinde “Kofinu/Köfünye'ye (Geçitkale) bir etkinlik salonu ile Alaminyo’ya bir kafe-restoran yapılacağını, “Agios Theodoros” (Boğaziçi) köyündeki çok amaçlı salonun da yenileceğini aktardı.

Gazete, projenin hayata geçirilmesi çerçevesinde, Alaminyo’daki ana caddenin yeniden inşa edilmesine karar verildiğini ve bunun projeyi üstlenen şirketin finansmanıyla yapılacağını kaydetti.

Habere göre İçişleri Bakanı İoannu, kablonun nereye yerleştirileceği konusundaki bir soruya yanıtında ise, projenin hayata geçirilmesi çerçevesinde EuroAsia Interconnector projesini üstlenen şirketin “Agios Theodoros” (Boğaziçi) köyündeki bir devlet taşınmazının kiralanması için bakanlar kurulundan onay alınmasına ilişkin prosedürlerin başlatılması için Tapu ve Kadastro Dairesi'ne başvurduğunu söyledi.

İoannu, ilgili çevre onayının akabinde, söz konusu bölgenin deniz altı elektrik kablolarının döşenmesi için en uygun yer olarak seçildiğini sözlerine ekledi.