Eurostat’a göre Güney Kıbrıs ticaret açığı

Eurostat’a göre Güney Kıbrıs ticaret açığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avro bölgesi (EA19) için Aralık 2018’de diğer dünya ülkelerine ilk mal ihracatı 2017’yle karşılaştırıldığında (181.0 milyar avro) %2.5 düşüşle 176.5 milyar avro oldu. Diğer dünya ülkelerden ithalat da Aralık 2017’de 156,5 milyar avroyla karşılaştırıldığında %1,9 artışla 159,5 milyar avro olarak gerçekleşti.
 
Güney Kıbrıs’ta da diğer dünya ülkelerine toplam ihracat hacmi 1,2 milyar avro artışla (%44) 4,2 milyar avroya yükseldi.

Bu arada toplam ithalat da 9,1 milyar avroya (%11) çıktı.

Bu miktarın 5,2 milyar avroluk (%5) bölümü Avrupa Birliği’nden (AB), 3,9 milyar avroluk bölümü (%21) diğer dünya ülkelerine gönderildi.

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