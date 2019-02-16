Eurostat’a göre Güney Kıbrıs ticaret açığı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Avro bölgesi (EA19) için Aralık 2018’de diğer dünya ülkelerine ilk mal ihracatı 2017’yle karşılaştırıldığında (181.0 milyar avro) %2.5 düşüşle 176.5 milyar avro oldu. Diğer dünya ülkelerden ithalat da Aralık 2017’de 156,5 milyar avroyla karşılaştırıldığında %1,9 artışla 159,5 milyar avro olarak gerçekleşti.



Güney Kıbrıs’ta da diğer dünya ülkelerine toplam ihracat hacmi 1,2 milyar avro artışla (%44) 4,2 milyar avroya yükseldi.

Bu arada toplam ithalat da 9,1 milyar avroya (%11) çıktı.

Bu miktarın 5,2 milyar avroluk (%5) bölümü Avrupa Birliği’nden (AB), 3,9 milyar avroluk bölümü (%21) diğer dünya ülkelerine gönderildi.