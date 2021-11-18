Exxon Mobil şirketi yetkilisi ile bir araya geldi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Exxon Mobil şirketi yetkilisi John Adrill ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi Hristodulidis ile Adrill arasındaki görüşmede, Doğu Akdeniz ve geniş bölgedeki enerji gelişmelerinin ele alındığını yazdı.

Gazete, John Adrill’in, geçen salı günü Güney Kıbrıs’ta yapılan Economist Forumu’na katılarak, konuşma yaptığını ve Doğu Akdeniz’in sahip olduğu enerji perspektiflerinden söz ettiğini kaydetti. Adrill’in ayrıca Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun, Şubat 2019’daki ilk sondajında 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz tespit edildiğine de vurgu yaptığı belirildi.

Habere göre, Adrill, Glafkos yatağındaki teyit sondajının, ilk sondajdaki doğal gaz rezervini teyit etmesi temennisinde de bulundu.

Gazete haberinde ayrıca Exxon Mobil-Qatar Petroleum konsorsiyumunun kısa zaman içerisinde Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 10’uncu parselde yer alan “Glafkos” yatağında teyit sondajı gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisini satın aldığı” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.