Exxon Mobil terminal için ısrarşı

Amerikan Exxon Mobil şirketinin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisinde yer alan 10’uncu parseldeki “Delfini” hedefinde gerçekleştirmekte olduğu ilk sondajın sonuçlarının, Aralık ayının sonunda çıkmasının beklendiği haber verildi.



Fileleftheros gazetesi; “ABD LNG Tek Yol Diyor- Exxon Mobil Terminalde Israrcı” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Amerikalıların, araştırmalardan zengin bulgular çıkması halinde, terminal inşa etme konusunda ısrarcı olduklarını bildirdi.



Gazete, ABD’nin, “Kıbrıs’ın” bölgedeki tek istikrar unsuru olduğunu, terminalin de şirketler ve alıcılar için en iyi seçenek olduğunu düşündüğünü iletti.



İç sayfadan da geniş yer ayırdığı haberinde, her şeyin araştırmalardan çıkacak sonuçlara bağlı olacağını, fakat Amerikalıların LNG terminalinin tek çözüm olduğunu düşündüklerini kaydeden gazete, Exxon Mobil’in, araştırmalardan çıkacak nihai sonuç konusunda iyimser göründüğünü belirtti.



Exxon Mobil şirketi yöneticilerinin, çıkacak sonuçlar ışığında ertesi gün için plan tatbikatları yapmakta olduğunu kaydeden gazete, şirket yetkililerinin Güney Kıbrıs’ta bir terminal inşa edilmesine odaklandıklarını ve “Kıbrıs’ın bir istikrar kapısı” olduğunu, aynı zamanda bölgede geriye kalan ülkelerden daha güvenli olduğunu düşündüğünü aktardı.



Gazete, Türkiye’yle ilgili konular şirketi meşgul etse de, şirketin planlamalarının bunlardan etkilediğinin görülmediğini de ifade etti.



Güney Kıbrıs’ta bir terminal inşa edilmesi durumunda, bunun tüm müdahil şirketlere ve aynı zamanda ilgili alıcılara hizmet edebileceğini kaydeden gazete, Amerikalıların bunun, yani Güney Kıbrıs’ta bir LNG terminali inşa edilmesinin, doğal gazın değerlendirilmesi konusunda tek yol olduğuna işaret ettiklerini aktardı.



Böyle bir durumda, aslında Amerikalıların kendi çıkarlarını denizden “Kıbrıs Cumhuriyeti” topraklarına genişleteceklerini ifade eden gazete, Amerikalıların şu an beklemede olduklarını belirtti.



Şirketlerin araştırmalarının haricinde, 2019 yılı içerisinde de başka araştırmalar yapılmasının beklendiğini öte yandan başka paralel çalışmalar bulunduğunu da kaydeden gazete, “elindeki bilgilere” göre, East Med doğal gaz boru hattı projesiyle ilgili anlaşmanın, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail arasında 20 Aralık’ta Tel Aviv’de gerçekleştirilecek olan üçlü zirve sırasında imzalanmayacağını haber verdi.



Bu yüzden planlandığı gibi, anlaşmanın imzalanması için İtalya Başbakanının Tel Aviv’e davet edilmeyeceğini belirten gazete, “elindeki bilgilere” göre, anlaşma konusunda bazı belirsizlikler bulunduğunu, bunların müdahil taraflar arasında tartışılmakta olduğunu, öte yandan anlaşma metninin, yorumlaması için Avrupa Komisyonu’na gönderileceğini izah etti.



Bunun en azından beş hafta süreceğini yazan gazete, sonuç olarak 20 Aralık’la ilgili zaman takviminin aşılacağını belirtti.



East Med boru hattı projesi ön planda tutulsa da, bunun çok zor bir girişim olduğunu ve herkesin bunun farkında olduğunu yazan gazete, İsrail-Kıbrıs-Girit-İtalya arasındaki mesafenin 1.520 kilometreden fazla olduğunu ve bu mesafenin, deniz tabanındaki kabarıklıklar yüzünden, boru hattı inşasında çok daha büyük olacağını ifade etti.



Gazete, deniz tabanındaki derinlik değişimlerinin de sorun olarak addedildiğini ekledi.



ENERJİ SEMPOZYUMU



Bu arada Alithia gazetesi ise haberinde, önümüzdeki Salı günü Lefkoşa Rum kesimindeki Hilton Park Oteli’nde 6’ncı Enerji Sempozyumu yapılacağını yazdı.



Çok önemli konuşmacıların haricinde, Güney Kıbrıs’taki yabancı ülkelerin büyükelçileri, yabancı diplomatlar, büyük enerji şirketlerinin temsilcileri, işadamları ve akademisyenlerin izlemek için sempozyuma katılacağını kaydeden gazete, etkinliğin baş konuşmacısının Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis olacağını belirtti.



Gazete, Anastasiadis’in sempozyumda, Güney Kıbrıs’ın enerji programıyla ilgili son gelişmelere değinmesinin beklendiğini ekledi.