Exxon Mobil yetkilisinin konuşması “yanlış çevrildi” iddiası

Exxon Mobil şirketi araştırma faaliyetleri sorumlusu Tristan Asprey’in önceki gün Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirilen “Economist” toplantısında yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz’de doğal gaz faaliyetleri yürüten şirketlerin bölge ülkelerinden gelecek milyarlarca Euro’ya ihtiyacı olacağı şeklinde bir cümle sarf etmediği iddia edildi.

Politis gazetesi, “Kıbrıs MEB’i Exxon İçin Önemli” başlığı altında verdiği haberinde, gazetenin dünkü sayısında manşetten yer alan ve Exxon yetkilisi Tristan Asprey’in söylediği belirtilen sözler konusunda şirket “kaynaklarından” gazeteye açıklama yapıldığını iddia etti.

Gazete, “şirketten anonim kaynakların” gazeteye yaptıkları açıklamada, Asprey’in sözlerinin konferansta İngilizce yaptığı konuşmanın Yunancaya çevrilmesi sırasında yaşanan yanlışlıktan kaynaklandığını dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre söz konusu kaynaklar, Asprey’in “tam olarak bunu kastetmediğini, bölge ülkelerinin hükümetlerinin ihtiyatlı bir ekonomi politikası ortaya koymaları, Kıbrıs’ın da bunu yapmakta olduğunu kastettiğini” iddia ettiler.

Söz konusu kaynakların Asprey’in “tespit edilen doğal gaz kaynaklarının az miktarda olması ve Doğu Akdeniz sularının derin olmasının verdiği dezavantajlara” dair sözlerini ise yalanlamadıklarını belirten gazete, “Kıbrıs’ın ve Doğu Akdeniz’in Exxon Mobil şirketi için önemli olduğuna” da vurgu yaptıklarını yazdı.