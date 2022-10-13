Fassino AKPM’ye Maraş konusunda bilgilendirme yaptı

İtalyan Milletvekili Piero Fassino’nun, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Siyasi İşler Komitesi üyelerine, Kıbrıs sorunu ve Maraş konusunda bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Haravgi gazetesinin haberine göre, “Maraş’ın yasal sakinlerine iadesi” konusunun raportörü Fassino’nun, Maraş’ın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı şekilde açıldığını ve Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’nin, Kıbrıs sorununun çözümü ve iki devletli çözümün değerlendirilmesiyle ilgili tavrını sertleştirdiğini kaydetti.

Gazete, komite toplantısına Rum Milletvekili Yorgos Lukaidis’in de katıldığını ve Lukaidis’in toplantıda, BM kararlarının uygulanmasının katalizör rol oynayarak, Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünü kolaylaştırabileceğini; ancak Maraş’ın açılması ve kolonizasyonunun, Kıbrıs sorunu için “mezar taşı” olduğunu söylediğini belirtti.

Habere göre, Lukaidis, Maraş’ın yasal sakinlerine iade edilmesi ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili tutumunu revize etmesi gerektiğini ifade etti.

Lukaidis ayrıca, AKPM’nin onaylayacağı bir sonraki kararda, Türkiye’ye açık mesaj vermesi gerektiğinin altını çizdi.