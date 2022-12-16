Feyzioğlu’nun açıklamaları Rum basınında

Feyzioğlu’nun açıklamaları Rum basınında
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Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi: “Türk ‘Büyükelçi’ Maraş’ta egemenlik değil mülkiyet konusu var açıklamasında bulundu” başlığı altında verdiği haberinde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kapalı bölge Maraş konusunda yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

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Gazete, Feyzioğlu’nun “Maraş’ın KKTC toprağı olduğu” şeklindeki açıklamasına da vurgu yaptı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Maraş’ta Egemenlik Değil Mülkiyet Konusu Vardır”

Fileleftheros: “Maraş Egemenlik Değil Mülkiyet Konusudur"

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