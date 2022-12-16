Feyzioğlu’nun açıklamaları Rum basınında

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kapalı bölge Maraş konusundaki açıklamaları Rum basınında geniş yer buldu.

Haravgi gazetesi: “Türk ‘Büyükelçi’ Maraş’ta egemenlik değil mülkiyet konusu var açıklamasında bulundu” başlığı altında verdiği haberinde, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun kapalı bölge Maraş konusunda yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Gazete, Feyzioğlu’nun “Maraş’ın KKTC toprağı olduğu” şeklindeki açıklamasına da vurgu yaptı.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberleri şu başlıklarla yansıttılar:

Alithia: “Maraş’ta Egemenlik Değil Mülkiyet Konusu Vardır”

Fileleftheros: “Maraş Egemenlik Değil Mülkiyet Konusudur"