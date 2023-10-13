Filistinlilerin Larnaka’daki eylemleri endişelendirdi

Hamas ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların başlamasıyla birlikte Güney Kıbrıs’ta yaşayan Filistinlilerin geçen Cumartesi ve Salı günleri Larnaka’da düzenlediği etkinlikler kentte endişe yaratırken bugün Cuma namazının hemen ardından protesto gösterisi düzenleneceği için Lefkoşa’nın Rum kesiminde polisin alarmda olduğu bildirildi.

Sigmalive, “Arapça konuşan Müslümanlar” diye nitelediği kesimin, Ömeriye Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından, saat 13.45’te, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıları protesto edeceği eylem nedeniyle Rum polisinin alarmda olduğunu duyurdu.

Habere göre, bin 500’ün üzerinde kişinin katılması beklenen protesto eylemi için 100 polis görevlendirildi.

Fileleftheros, Filistinlilerin Cumartesi ve Salı günleri “Hurmalar” olarak bilinen sahil yolu üzerinde düzenlediği eylemlere, Hamas bayrağı asmadıkları ve ceza gerektiren suç işlemedikleri için polisin müdahale etmediğini ancak Yahudi cemaati ve bölge sakinlerinin tepki gösterdiğini yazdı.

Habere göre, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras Larnaka Polis Müdürlüğü ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek “siviller hayatını kaybederken kimse sevinç gösterisinde bulunamaz” dedi.

Larnaka Polis Müdürü ise terör örgütü bayrağı çekilmesi ya da terörle ilgili aşırılıklar olması halinde tutuklama yapılacağını belirterek, halen kentteki Sinagog, İsraillilerin kaldığı oteller ve Filistinlilerin ikamet ettiği bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alındığını kaydetti. Sahil yolu üzerinde daimi polis kuvveti bulundurulduğu ve kritik noktalarda devriyeler yapıldığı belirtildi.