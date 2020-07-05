Florakis anıldı

Güney Kıbrıs’ta, 10 Temmuz 2002 yılında kendilerini taşıyan helikopterin Kuklia’da düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı Evangelos Florakis ve aynı kazada ölenler dün düzenlenen törenle anıldı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in anma töreninde yapmış olduğu konuşmaya yer verdi.

Habere göre, Petridis anma töreninde yaptığı konuşmada, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in istikrarlı ve müzakere edilemeyen pozisyonunun, Kıbrıs sorununa yaşayabilir bir çözüm bulunması şeklinde olduğunu ifade etti.

Petridis “işgali ve kolonizasyonu sonlandıracak, ülkeyi çağ dışı garantiler sisteminden, müdahale haklarından ve yabancı askerden kurtaracak” bir çözüm istediklerini belirtti.

Haralambos Petridis konuşmasında ayrıca görevleri başındayken helikopter kazasında ölenleri saygıyla anarak, kişiliklerine övgülerde bulundu.