Fotiou: "Zorluklara rağmen tüm kayıp kişilerin akıbeti belirlenene dek çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Güney Kıbrıs'ın İnsani Konular ve Yurt Dışında Yaşayan Kıbrıslılar İçin Başkanlık Komiseri Fotis Fotiou, Türkiye’nin yaratığı sorunlar ve zorluklara rağmen Kıbrıs hükümetinin kayıp kişilerin akıbetleri belirlenene ve onların yakınlarına cevap verilmesine dek çalışmalarına devam edeceğini söyledi.



1964 yılından beri kayıp kişiler listesine dâhil edilen Yorgos İkosaris’in kalıntılarının bulunmasının ardından yapılan cenaze töreninde konuşan Komiser, bu kadar yıl sonra Güney Kıbrıs’ın özgürlüğü adına hayatlarını verenlerin cenaze törenleri yapılması konusunda üzüntüsünü ifade etti.



Komiser, kayıp kişilerin listesinde akıbeti henüz belirlenemeyen kişiler; 1974 yılından sekiz yüz ve 1963-1964 döneminde ise onlarca Kıbrıslı Rum ve Yunanlının kayıp kişiler arasında bulunmaya devam ettiğini söyledi.