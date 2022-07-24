Fotis Fotiu: “775Rum kayıp dosyası açık duruyor”

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, 775 Rum kayıp dosyasının halen açık durduğunu, son 5 yıldır kayıp kazılarında bulunan, dolayısıyla da DNA testi ile kimliklendirilen kalıntı sayısının dramatik şekilde azaldığını söyledi, bunun için Türkiye’yi suçladı.

Politis’e açıklama yapan Fotiu, Türkiye’yi “kayıp kazılarına ve aramalarına, keyfi olarak askerî bölge nitelemesi yaparak sürekli engel çıkarmakla ve gömü yerlerini maksatlı olarak değiştirmekle” itham etti.

Fotiu Rum yönetiminin, Kayıp Şahıslar Komitesi ekiplerinin kazı programının başladığı 2005 öncesinde, 1999’da Rum yönetiminin, ailelerin talebi üzerine Lakadamya’daki Ay Konstantinu ve Eleni mezarlığında, “Faethon” isimli sahil güvenlik botunun Yunan mürettebatı, darbe sırasında öldürülen Rumların gömüldüğü Athalassa Hastanesi ve Makedonittisa’daki iki toplu mezar, dost ateşi ile düşürülen “Noratlas”ta ölen Yunan komandoların, Dillirga’da ve diğer birçok yerde ölenlerin saptanması için çok sayıda kazı yaptığını hatırlattı. Yanlış kimliklendirme yaparak Yunanistan’a yanlış gönderilen kalıntıların Güney’e geri götürülmesi için Yunanistan’da da kazı yaptıklarını ekledi.