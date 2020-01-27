Fotiu'dan destek mesajı

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, İnsani Konular Dairesi’nin, “mahsurların” her zaman onların yanında olduklarını açıkladı.

Alithia gazetesi, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun bu açıklamayı, DİSİ “Mağusa bölgesi” Milletvekili Kiriakos Hacıyannis’in, KKTC’de yaşayan ve “mahsurlar” olarak nitelendirilen kişiler ile kayıp yakınlarına yönelik psikolojik destek sağlanması için ne gibi tedbirlerin alındığına ilişkin meclise gönderdiği soru nedeniyle yaptığını yazdı.

Habere göre, Fotiu, buna yönelik yanıtında, psikolojik desteğin gerekli olduğu yerde Rum Çalışma Bakanlığı’na bağlı yetkililere, Dipkarpaz’daki okulla ilgili olması durumunda ise Eğitim Bakanlığı yetkililerine seslendiklerini ifade etti.

Bunun, sistematik bir şekilde yapıldığını ve bu tür konulara öncelik vermeye çalıştıklarını ifade eden Fotiu, Çalışma Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve Sosyal Hizmetler Dairesi’nden bir sosyoloğun hafta bir kez, “mahsurların” kaldıkları köyleri ziyaret etmesi ihtimalini de incelediklerini söyledi.

Fotiu, KKTC makamlarının bunu kabul etmemesi durumunda ise özel sektörden hizmet satın alma ihtimalini inceleyeceklerini de ifade etti.