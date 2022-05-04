Fotiu'dan Koruçam'daki okul ile ilgili açıklama

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu, Maronit toplumunun desteklenmesinin Rum tarafının ulusal hedefi olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Fotiu’nun, Maronit toplumunun desteklenmesi hedefi çerçevesinde 2023-2024 yılında Koruçam’daki ilkokulun yeniden faaliyete geçirilmesini planladıklarını söylediğini yazdı.

Bölgedeki ilkokulun 1997-1998 yılına kadar faaliyette olduğunu anımsatan Fotiu, ilkokulun yeniden faaliyete geçirilmesini onaylamakla birlikte, genç çiftlerin desteklenmesi programını da başarıyla uyguladıklarını ifade etti.

Genç çiftlerin Koruçam’a yerleşmesini istediklerini belirten Fotiu, ancak bu şekilde bölgede bir okul olabileceğini ve bölgeyi canlandırabileceğini söyledi.

Haberde, Göçmenler Komitesi Başkanı Nikos Kettiros’un da, Maronit toplumunu desteklemek adına ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederken, orada yaşayanların bazı önemli problemleri bulunduğunu ve bunlardan birinin, köye yeniden yerleşenlerin listesinin netleştirilmesi talebi olduğunu söylediği kaydedildi.