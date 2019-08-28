Fotiu ile Yunan Müsteşar biraraya geldi

Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, yurt dışında yaşayan Yunanlardan sorumlu Müsteşarı Antonis Diamataris’in dün bir araya gelerek koordineli faaliyetler yürütülmesini ele aldıkları belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiser Fotis Fotiu ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın, yurt dışında yaşayan Yunanlardan sorumlu Müsteşarı Antonis Diamataris’in görüşme sırsında Atina’da Yunan diliyle ilgili bir konferans düzenlenmesi gerekliliğini ifade ettiklerini yazdı.

Habere göre her iki yetkili, uzun süren görüşmelerinde, kendi alanlarına giren konular hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Fotiu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, yurt dışındaki Yunanlıların, iki ülke çıkarlarının ileriye götürülmesi için büyük bir güç teşkil ettiğini söyledi.

Fotiu, diaspora için daha yakına gelinmesi, diasporanın yeni nesliyle ilgili konulara çözüm getirmek ve bu kişilere sorumluluk verilmesi amacıyla çabaların yoğunlaştırılması üzerinde durduklarını ifade etti.

Fotiu ayrıca Kıbrıs, Yunanistan, İsrail diasporasından grupların, “Köklere Seyahat” isimli ortak program çerçevesinde, Ada’da bulunduğunu belirtti.

Yunan Müsteşar Diamataris ise yaptığı açıklamada küçük yaşlardan itibaren Kıbrıs için sahip olduğu duygulardan söz ederek Ada’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Diamataris ayrıca iki ülke arasındaki iş birliğinin ileriki adımları açısından Fotiu ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini de ifade etti.