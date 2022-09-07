Fotiu, KŞK’nın Rum kayıplarla ilgili sonuçlarını hayal kırıcı buluyor

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) KKTC’de Rum kayıplarla ilgili sonuçların kendilerini hayal kırklığına uğrattığını belirterek, “Olumlu sonuçlar alacağımız konusunda iyimser olabileceğim bir şey yok” dedi.

Haravgi’nin haberine göre. KŞK Kıbrıslı Rum üyesi ile günlük temas içerisinde olduğunu anlatan Fotiu, bazı gelişmeler olduğunu belirtti, bunların olumlu sonuçlanması dileğinde bulundu.

Fotiu, “KŞK’nın web sitesindeki resmî sonuçlara bakıldığında, işgal bölgelerinde Kıbrıslı Rum kayıpların saptanmasında ne kadar hayal kırıcı olduğunu görür. Bizi kaygılandırıyor, uluslararası unsuru, KŞK programının ana sponsoru olan AB’yi, BM’yi (KŞK’nın üçüncü üyesi BM’den) ve bu insanî konuda Türk tarafına baskı yapabilecek ABD, İngiltere gibi büyük güçleri de kaygılandırmalı" dedi.

Kayıplar meselesinin siyasî olmadığını, bunun artık anlaşılması gerektiğini belirten Fotiu, Ukrayna’da yaşananlara bu kadar hassasiyet gösteren, bunları savaş suçu addeden ve izahat isteyen uluslararası unsurdan “çok daha kötüsünün yaşandığını” öne sürdüğü Kıbrıs için de aynı duyarlılığı göstermesini istediklerini söyledi.