Fransa Büyükelçisi'nden mesaj

Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki yeni Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ülkesinin, Kıbrıs sorununda 5+1 konferans perspektifini desteklediğini belirterek “ Fransa her zaman yaptığı gibi Kıbrıslı dostlarımızın yanında olacak” dedi.

Fileleftheros’un “Fransa Prosedürü Kolaylaştırmak İçin Kıbrıs’ın Yanında Olacak” başlıklı haberine göre Catalano, “müzakerelerin en kısa sürede, BM güvenlik Konseyi kararlarında uzlaşılmış parametrelerde ve iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde yeniden başlaması” çağrısı da yaptı.

Fransa’nın “özellikle Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka, deniz hukukuna bağlı olduğunu” söyleyen Catalano, savunma alanında Güney Kıbrıs ile Fransa arasında stratejik bir bağ kurulduğunu, şu anda işbirliklerinin benzeri görülmemiş şekilde geliştiğini söyledi. Catalano “2020’de yürürlüğe konulan savunma anlaşması temelinde, silahlı kuvvetlerimiz –son zamanlarda diğer Avrupalı ortakların da katılımıyla genişleyen- ortak hava ve deniz tatbikatları icra ediyor” dedi.

İfade edilmemesine karşın Catalano’nun yukarıdakileri, güven mektubunu sunması sırasında dile getirdiği anlaşılan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis 5+1 konferansa katılmaya hazır olduğunu yineledi ve “Bu fırsattan istifade, tezimizi netleştirmek istiyorum: çözüm vizyonumuz BM’nin ilgili kararlarına ve AB’nin üzerine bina edildiği ilkelere göre iki bölgeli iki toplumlu federasyondan başkası değildir” dedi.

“Bütün müdahillerin, pozitif bir sonuç çıkması için özlü müzakere yapılmasına katkı sağlayacak şartların yaratılması yönünde yapıcı çaba harcamasının” önemine işaret eden Anastasiadis şunları söyledi:

“Taraflardan biri BM parametreleri dışında çözümler savunması veya Türkiye veya Kıbrıs Türk tarafı kapalı Maraş’ın tamamen açılması planlarını ileri götürmesi veya Kıbrıs Cumhuriyeti’nin münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı faaliyetlerine devam etmesi halinde, bu şartların oluşmasının beklenmesi mümkün değildir.”

Anastasiadis AB’nin Kıbrıs prosedürüne müdahil olmasını “kritik” diye niteledi, gerekçelendirmek için de “Kıbrıs AB üyesidir ve çözümün, AB kurumları içerisinde işlevsel bir devlet sağlaması gerekir” dedi. Anastasıadis, Fransa’nın da BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olarak, “özellikle güvenlik ve çözümün hayata geçirilmesi” konularındaki “rolünün” önemine vurgu yaptı.