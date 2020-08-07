Fransa ile askeri anlaşma yürürlükte

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında yapılan ve enerji ile deniz güvenliği alanlarına da yayılan askerî anlaşma 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi.

Politis “Fransa Resmen Kıbrıs’ta… Savunma Anlaşması Yürürlükte” başlığıyla birinci sayfasından yer verdiği haberinde, 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe giren ve iki taraf arasında Nisan 2017’de yapılan ve Rum meclisi tarafından 2018’de onanan anlaşmayı geliştiren bu “savunma” anlaşmasının, Fransız savaş gemileri ve savaş uçaklarına artık Rum hava ve deniz limanlarını (üsler) kullanma hakkı verdiğini yazdı.

Haberi iç sayfasına “Fransızlar, Kıbrıs MEB’inde Daimi… Kıbrıs ve Fransa Arasındaki, Enerji ve Deniz Güvenliği Alanlarına da Yayılan Askerî Anlaşma Yürürlüğe Girdi” başlığı altında detaylandıran gazeteye göre, Rum yönetimi bu anlaşmayı çok önemli addediyor. Fransa’nın bu anlaşmayla artık Doğu Akdeniz bölgesinde daimi askerî varlık gösterme, Rum askerî hava ve deniz limanlarını (üslerini) ihtiyaç duyduğunda kullanma “hakkı” edindiğine işaret ediliyor.

ŞİRKETLERİN, TEDARİK PROGRAMLARI ÇERÇEVESİNDE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA DESTEKLENMESİ…

Anlaşma, şu alanlarda askerî ve teknik işbirliği geliştirilmesini öngörüyor:

“Askerî, bilimsel ve teknik nitelikli araştırmalar. Askerî bilim, eğitim ve teknik alanında deneyim teatisi. Silahlanma ve savunma teknolojisi alanlarında ve özellikle savunma teçhizatı konularında bilgi ve deneyim teatisi, şirketlerin uzlaşılan tedarik programları çerçevesinde savunma sanayii alanında ileri götürülmesi ve desteklenmesi. İki tarafın silahlı kuvvetler mensuplarının askerî okullarda eğitimi.

Askerî yargı, uluslararası mevzuat, askerî faaliyetler sırasında askerî personelin sağlığının ve çevrenin korunması. Silahlı kuvvetlerin insanî, kültürel, pedagojik, askerî ve sportif faaliyetleri çerçevesinde karşılıklı ziyaretler düzenlenmesi, askerî malzeme gösterileri, askerî faaliyetler ve eğitim nitelikli tatbikatlar.

Görüş, deneyim ve bilgi teatisi ve Arama ve Kurtarma alanındaki operasyonlara katılım. Silahlı kuvvetlerin enerji güvenliği, deniz güvenliği, erken uyarı, gemi tahliyeleri ve kriz yönetimi konularında eğitim, bilgi ve deneyim teatisi. Tehdit ve ilgili riskler özellikle terör, korsanlık, bireysel düşmanlıklar ile doğal ve endüstriyel felaketleri kapsıyor. Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde özellikle örgütlenme, eğitim, teçhizat, AB’nin askerî operasyonu durumunda kuvvetlerin intikali konularında işbirliği geliştirmek”

OPERASYONEL KOLAYLIK VE TEKNİK MALZEME DESTEĞİ

Başka bir tarafla anlaşma olması halinde silahlı kuvvetlere operasyonel kolaylık ve teknik malzeme desteği sağlanması; askerî tabiplik ve sağlığın korunması; bu anlaşmanın uygulanması çerçevesinde iki taraf arasında teati edilen gizli bilgiler ve gizli malzemenin güvenlik anlaşmasının hükümlerine uygun korunacağı kaydedildi.

Haberde, 4 Nisan 2017’de Paris’te imzalanan ve 27 Şubat 2007’deki anlaşmanın geliştirilmiş hali olan bu anlaşmanın 10 +10 yıllık olduğu, yürürlüğe girebilmesi için iki tarafın iki yıllık işbirliği programları hazırlayıp onaylaması gerektiği, işbirliği programlarının da faaliyetlerin isimleri, türleri, tarihleri, uygulama yöntemleri, yetkili makamlar ve finans kaynaklarını içermesi gerektiği belirtildi.

KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ HALİNDE…

Gazete, Kıbrıs sorununun çözülmesi halinde, anlaşmada, iki tarafın yazılı müşterek rızasıyla, özellikle Kıbrıs meselesine kapsamlı bir çözüm çerçevesinde benimsenebilecek önlemler açısından, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun değişiklik yapılabileceğini yazdı.

Habere göre, bu anlaşmada, iki tarafın ortak yazılı kararı veya taraflardan birinin talebi ile ve 6 ay önce bildirmek koşuluyla lağvedilmesi de öngörülüyor.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Fransa ile askerî anlaşmalarının “çağdaş meydan okumalarının göğüslenmesi için işbirliği, barış ve istikrar hedefi taşıdığı” iddiasında bulunduğuna işaret eden gazete şunları yazdı:

“Geriye, bu anlaşmanın, bölgede beklenmekte olan gelişmeler arifesinde de ana mesele olan Barbaros ve Yavuz’un bölgedeki varlığını ne kadar etkileyeceğinin ortaya çıkması kalıyor. Şu ana kadar böyle bir şey mümkün görünmüyor, keza Ankara Kıbrıs MEB’indeki faaliyetlerini sürdürüyor.”

Haber Alihtia’da “Kıbrıs-Fransa Anlaşması Yürürlükte”, Haravgi’de “Fransa İle Teçhizat ve Savunma Teknolojisi Alanlarında İşbirliği” başlığıyla yer aldı.