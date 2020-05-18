Fransa, varlığını güçlendiriyor

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki varlığını güçlendirilmiş şekilde sürdüreceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in Fransız mevkidaşı Florence Parley ile yaptığı son telefon görüşmesinde, iki ülkenin askeri işbirliğinin derinleştirilmesi için bir dizi eylem yapılmasının kararlaştırıldığını ve bunlardan en önemlisinin, Fransız deniz kuvvetlerinin bölgedeki mevcudiyetinin daha yoğun hale getirilmesi olduğunu yazdı.

Gazete, Fransız deniz kuvvetlerine ait gemilerin adanın açıklarında sık sık devriye yapacağını ve böylelikle, Fransa’dan Güney Kıbrıs’a güçlü bir dayanışma mesajı verileceğini kaydetti.

Fransa’nın, Güney Kıbrıs’a dayanışma mesajı vermenin ötesinde, Türkiye’nin gerek Güney Kıbrıs, gerekse sözde “MEB” içerisinde faaliyet gösteren şirketlere gösterdiği tepkilerden ve “tahrikkar tutumundan” ötürü rahatsız olduğunu belirten gazete, Angelidis ile Parley’nin, Yavuz ve Barbaros gemilerinin bölgedeki faaliyetlerinin de iki hükümetin gündemine yeniden getirileceğini yazdı.

Gazete, Fransız fırkateyninin sözde “MEB” içerisindeki üçüncü parseldeki varlığının ve burada gerçek mermiler kullanarak gerçekleştirdiği tatbikatın tesadüf olmadığını da belirterek, NAVTEX’in ayın 20’sine kadar geçerli olduğunu ve 19’unda da, Fransız gemileri tarafından planlı atış yapılacağını kaydetti.

Haberde, Parley’nin Angelidis’e, Güney Kıbrıs’ın pandemi döneminde bile Fransız gemilerine hizmet etmiş olmasından ötürü teşekkürlerini sunduğu ifade edildi.

Gazete, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki işbirliği çerçevesinde, 2020 yılının ikinci altı ayı içerisinde, askeri tatbikatlar da dahil bir dizi programlanmış eylemin hayata geçirilmesinin planlandığını Fransız Hükümeti’nin Rum Hükümeti’ni diplomatik düzeyde de destekleyeceğini yazdı.

Haberde, Parley’nin Angelidis’e, Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve Türkiye’nin sözde “MEB” içerisindeki “yasadışı faaliyetlerini” kınadığını söylediği de belirtildi.

Habere göre Angelidis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, Parley ile “oldukça yapıcı” bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Covid-19 ile iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesine dair görüş alışverişinde bulunduğunu ifade etti.