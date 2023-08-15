Fransa’dan Yunanistan’a “Rafale” savaş uçaklarını Güney Kıbrıs’a taşıması baskısı yapılıyor iddiası

Yunanistan’ın “Tanağra Hava Üssünde” bulunan Rafale tipi savaş uçaklarının Güney Kıbrıs’a götürülmesi yönünde Fransa’nın baskı yaptığı iddiasının Yunan basınında yer aldığı, Yunan hükümet kaynaklarının ise bunu yalanladığı bildirildi.
Yunan basınına dayandırarak verdiği haberinde gazete, Fransa’nın söz konusu uçakların Güney Kıbrıs’a götürülmesini önerdiğini aktarırken, Yunanistan hükümetinin ise, böyle bir önerinin geldiğine dair haberleri yalanladığını vurguladı.
Haberde ayrıca, söz konusu uçakların ortak tatbikatlar sırasında Güney Kıbrıs’a iniş-kalkış gerçekleştirseler dahi konuşlandırılacakları uygun bir yerin olmadığı da vurgulandı.