Fuat Oktay'ın açıklamalarını yorumladı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kıbrıs sorunuyla alakalı açıklamalarını yorumladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi Cumhurbaşkanı Fuat Oktay’ın bir TV kanalında yaptığı “Maraş’ bize verin Ercan Havalimanı’nın kullanımına müsaade edelim. Maraş kimin, Kuzey Kıbrıs'ın Ercan Havalimanı kimin Kuzey Kıbrıs’ın” şeklindeki açıklamalarına ve diğer yaptığı açıklamalara geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis dün akşam yaptığı açıklamada, Oktay’ın açıklamalarını yorumlarken, “revizyonist politikaları izleyen kişilerin yakışıksız olan tutumunu izlemesinin söz konusu olmadığını” ifade etti.

Anastasiadis, AB ilke ve değerleri, BM’nin ilgili kararları temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, müzakerelerin yeniden başlaması hedefine yönelik "bağlılığını" da dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2022, 15:03